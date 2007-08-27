В Индии обрушился шестиэтажный жилой дом: есть жертвы

По меньшей мере два человека погибли в индийском мегаполисе Мумбаи в понедельник при обрушении шестиэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости дежурный полиции района Донгри, где произошла трагедия.

По предварительным данным, семь человек получили ранения. Под завалами могут находиться люди.

"На место выехали представители полиции, начато расследование", - сказал дежурный полиции.

Ранее телевидение сообщило, что на место происшествия направлены шесть пожарных расчетов и четыре экипажа скорой помощи.

Это уже пятый чуть более чем за месяц случай обрушения здания в Мумбаи, расположенном на берегу Аравийского моря.