„Писающий мальчик” впервые за 300 лет одел вышиванку и шаровары

В столице Европейского Союза городе Брюсселе состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Символ Брюсселя – всемирно известный “Manneken Pis” (“Писающий мальчик”) оделся в украинскую национальную одежду.

Как сообщили УНИАН в Европейской Ассоциации Украинцев, таким образом украинцы приняли участие в древней почетной традиции одевания “Manneken Pis”, которая длится уже 300 лет.

Празднование собрало большое количество украинцев и началось с торжественного приема в мэрии Брюсселя. В старинной ратуше на Гранд Плац украинцев встретил заместитель мэра Брюсселя совместно с председателем общества „Друзья “Manneken Pis”.

В 11.00 во время торжественного приема в муниципалитете Брюсселя председатель Правления Европейской Ассоциации Украинцев Алексей ТОЛКАЧЕВ передал представителям Брюсселя украинский национальный костюм для “Manneken Pis”, специально пошитый ко Дню Независимости Украины. Вместе с костюмом была передана Дарственная грамота от Европейской Ассоциации Украинцев, в которой отмечается, что “костюм для “Manneken Pis” является проявлением воли Украинского Народа к межнациональному диалогу и европейской интеграции”.

Заместитель мэра Брюсселя поздравил украинское общество с Днем Независимости Украины. Представитель общества „Друзья “Manneken Pis” отметил, что для „Писающего мальчика” это большая радость – получить украинский национальный наряд. Представители муниципалитета вручили Европейской Ассоциации Украинцев Почетную грамоту, которая удостоверяет одевание “Manneken Pis”. По случаю Дня Независимости Украины в ратуше Брюсселя украинский хор студентов из Ганновера исполнил украинские народные песни, что создало неповторимое праздничное настроение.

В 11.30 представитель мэрии Брюсселя сообщил присутствующим в ратуше украинцам, что “Manneken Pis” уже одел украинский казацкий костюм и пригласил всех собравшихся пройти к памятнику-фонтану.

Возле памятника собрались около 300 туристов, ожидавших открытия мальчика-фонтана в украинском костюме. После выполнения Гимна Украины председатель Правления Европейской Ассоциации Украинцев совместно с заместителем мэра Брюсселя, потянув за бечевку, сняли флаг Брюсселя, которым был прикрыт одетый “Manneken Pis”.

“Manneken Pis” был одет в белую льняную вышивку с белой мережкой по технике „ляховка”, синие шелковые шаровары, красные кожные сапожки. На лице были заметные декоративные казацкие усы, а на голове – черная смушева шапка. За спиной у “Manneken Pis” висел украинский голубо-желтый флаг. Во время открытия “Manneken Pis” А.ТОЛКАЧЕВ отметил, что „украинцы празднуют День Независимости Украины в Брюсселе, и это удостоверяет прорыв Украины в Европу”.

Присутствующие возле “Manneken Pis” пели украинские песни и бельгийскую песню о “Manneken Pis”. Во время акции украинская художница в Бельгии Оксана БАДЬО нарисовала картину „Европейская Украина” – на большом полотне прохожие европейцы оставляли свои цветные отпечатки ладоней на фоне карты Украины.

Украинский костюм до позднего вечера останется на „Писающем мальчике”.

Manneken Pis на Википедии (англ.); Все костюмы Manneken Pis за прошлый год