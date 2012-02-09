Польша назвала первого обвиняемого по делу о Смоленской катастрофе

Польская прокуратура сегодня выдвинула первые официальные обвинения по делу Смоленской авиакатастрофы 2010 года, которая унесла жизни почти сотни польских высокопоставленных должностных лиц во главе с Президентом Лехом Качинским.

Как сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Польше пресс-секретарь Варшавской Окружной прокуратуры, которая ведет это дело, Рената МАЗУР, обвинение выдвинуто заместителю главы Государственной охраны (BOR) Павлу БЕЛАВНИ.

По ее словам, следователи обвинили генерала в том, что он не исполнил свои служебные обязанности во время подготовки визита Президента Леха Качинского в Смоленск 10 апреля 2010 года.

Кроме того, его обвинили в даче неправдивых показаний.

Собеседник агентства отметила, что генерал не признал своей вины и отказался давать объяснения.

Пресс-секретарь сказала, что прокуратура не будет требовать его ареста.

Представитель прокуратуры не уточнила, когда это дело может быть передано в суд.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Леха Качинского Ту-154 разбился недалеко от Смоленска утром 10 апреля 2010 года. Во время посадки самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа - все погибли.