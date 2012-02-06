Путин: России не нужен балаган

Кандидат в президенты России, премьер-министр Владимир Путин очередную программную статью посвятил демократии и государственному строительству. Это четвертая статья, ее публикуют газета "Коммерсант" и личный предвыборный сайт Путина.

В новой авторской статье Путин пишет о "дееспособном государстве, призванном служить интересам общества". Путин считает, что без демократии построения такого государства невозможно, а демократия "работает только там, где люди готовы в нее вкладывать".

По мнению премьера, в начале 90-х годов под флагом воцарения демократии Россия получила не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодальных кормлений, не справедливое и свободное общество, а произвол самоназначенных "элит", пренебрегавших интересами простых людей. Причина этого в том, что "освободившиеся от коммунизма" люди еще не научились быть хозяевами своей судьбы, привыкли ждать милостей от государства.

Однако общество прошло трудный процесс взросления, удалось "вытащить страну из трясины, реанимировать государство".

Путин, которого оппозиция обвиняет в недемократических методах управления, особо подчеркнул, что власти сделали это демократическими, конституционными методами. "Политика, которая проводилась в 2000-е годы, последовательно воплощала волю народа. Это каждый раз подтверждалось выборами", - пишет он.

По мнению Путина, изменившиеся требования общества к власти, выход среднего класса "из узкого мирка строительства собственного благосостояния" - это результат работы на посту президента РФ его самого и Дмитрия Медведева.

При этом Путин считает, что сегодня качество государства отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать. "Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей демократии. Они должны "вместить"возросшую общественную активность", - говорится в статье.

Но при этом России не нужны балаган и соревнование в раздаче необеспеченных обещаний, когда демократия сводится к вывеске, а за народовластие выдается развлекательное политическое шоу и кастинг кандидатов, где содержательный смысл выхолащивается эпатажными заявлениями и взаимными обвинениями. В таком случае настоящая политика "уходит в тень закулисных сделок и решений, которые ни с каким избирателем не обсуждаются в принципе", - пишет Путин.

Три предыдущие статьи, замечает РИА Новости, также выходили по понедельникам. Первая из них - "Россия сосредотачивается - вызовы, на которые мы должны ответить" - была вступительной частью предвыборной программы Путина; глава правительства пояснил, почему дал согласие баллотироваться в 2012 году на пост президента, изложил свои взгляды на основные проблемы, стоящие перед государством. Вторую статью Путин посвятил национальному вопросу, а третью - экономическим.