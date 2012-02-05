В Ливии начали судить сторонников Каддафи

В Ливии начался первый судебный процесс над сторонниками бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Сегодня перед военным судом в Бенгази предстал 41 человек. Сторонников экс-диктатора обвиняют в том, что они незаконными методами пытались подавить восстание против режима М.Каддафи. Кроме того, по версии обвинения, подсудимые создали в тюрьме преступную группу и помогли бежать другим заключенным.

Воскресные слушания проходили под усиленной охраной и длились недолго. Следующее заседание решили провести 15 февраля.

Процесс над сторонниками М.Каддафи вызывает нарекания как у их адвокатов, так и у правозащитных организаций. Первые настаивают на том, что все обвиняемые - гражданские лица, а потому их дело не должен рассматривать военный суд. Правозащитники, в свою очередь, выражают беспокойство по поводу всей судебной системы современной Ливии. По данным Human Rights Watch и Amnesty International, сторонники Национального переходного совета (НПС) нередко применяют пытки к своим противникам, многие из которых после поражения М.Каддафи оказались в заключении. Такие же выводы содержатся в докладе ООН, который был опубликован в ноябре 2011 года.

Ливийские власти настаивают, что новые судебные органы достаточно компетентны, чтобы справедливо рассмотреть дела сторонников бывшего диктатора.