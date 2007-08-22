Америка и Канада не поделили северный судоходный маршрут

Джордж Буш заявил, что судоходный маршрут в Арктике должен сохранить международный статус, сообщил чиновник Совета национальной безопасности при президенте США Дэн Фиск.

"Премьер-министр рассказал вкратце президенту об Арктике и встревоженности Канады в связи с тем, что там происходит", - заявил Фиск журналистам сразу после завершения двухсторонних переговоров между Бушем и премьер-министром Канады Стивeном Харпером.

"Президент намного лучше стал понимать позицию Канады, но, тем не менее, исходя из позиции США, мы по-прежнему считаем, что северо-западный проход является международным морским маршрутом и что на всей протяженности северо-западного прохода действуют международные навигационные права", - отметил Фиск, который сопровождает Буша в поездке в Канаду.

Стенограмма беседы Фиска с журналистами распространена пресс-службой Белого дома.

После встречи Буша и Харпера не названный по имени высокопоставленный представитель канадского правительства сообщил канадской газете "Ванкувер сан", что премьер-министр Канады пытался убедить президента США в том, что проходящий вдоль канадского арктического побережья северо-западный судоходный проход должен находиться в юрисдикции Канады. При этом Харпер сослался также на мнение бывшего посла США в Канаде Пола Челлуччи, выступившего накануне в канадских СМИ с заявлением о том, что контроль за северо-западным арктическим проходом должен отойти к Канаде.

Буш принял к сведению мнение Челуччи, утверждает представитель канадского правительства.

По данным американских и канадских СМИ в связи с прогнозируемым таянием льдов и расширением возможностей для судоходства и коммерческих операций в Арктике Харпер настаивает на том, что Канада должна взять северо-западный арктический проход под свой контроль, чтобы иметь возможность обеспечивать охрану и безопасность этого маршрута силами канадского военно-морского флота.

Канадская газета "Глоуб энд мейл" в этой связи напомнила в понедельник о "растущем военном присутствии Канады в Арктике" и о том, что в 2007 году канадские вооруженные силы уже четыре раза проводили в Арктике военные учения, включая боевые стрельбы.

Выступая в воскресенье в эфире канадской телекомпании Си-ти-ви, бывший посол США в Канаде Челлуччи заявил, что США пора пересмотреть свою позицию по юрисдикции северо-западного судоходного прохода в Арктике и признать, что он является частью Канады. Челлуччи сообщил также, что официально передал такую рекомендацию в госдепартамент США, перед тем как покинул свой дипломатический пост. Бывший посол заявил также, что для США будет выгодным, если вооруженные силы Канады усилят свое присутствие в Арктике, так как это укрепит безопасность всего североамериканского континента.

РИА “Новости”