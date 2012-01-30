50 высшим коррупционерам Путина запретят выезд на Запад?

По информации британской газеты «The Sunday Times», живущие в Лондоне российские бизнесмены создали Международный антикоррупционный комитет, цель которого – разоблачение занимающихся коррупцией российских чиновников в окружении Владимира Путина, сообщает Радио Свобода.



Лондон стал убежищем для десятков богатых российских бизнесменов, которых, по их словам, преследуют на родине. Один из них – бывший генеральный директор строительной компании «Москонверспром» Валерий Морозов. В этом месяце, как сообщает «The Sunday Times», он прибыл в Лондон и стал ключевой фигурой в организации Международного антикоррупционного комитета, куда вошли бежавшие в Англию российские бизнесмены.



По словам Морозова, он стал жертвой вымогательства со стороны чиновников из окружения Путина. Комитет объявил, что намерен поимённо назвать 50 чиновников в правительстве Владимира Путина, которые составили миллионные состояния на коррупции и переправили деньги в западные банки.



Цель организаторов лондонского комитета – побудить западные правительства создать «черный список» российских коррумпированных чиновников, которым будет запрещен въезд в западные страны.