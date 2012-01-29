Новейший беспилотник разбился во время испытаний

Новейший беспилотник под названием «Эйтан», считающийся крупнейшим в мире, разбился в воскресенье в центральной части Израиля. В результате аварии никто не пострадал.

Как передает израильская радиостанция «Решет Бет», по предварительным данным, причиной крушения стала ошибка, допущенная оператором полета.

Авария новейшего беспилотника произошла на военном полигоне во время испытаний. По оценкам экспертов, ущерб от аварии оценивается в 5 млн. долларов.

Для расследования причин аварии создана специальная комиссия в составе представителей израильской армии и инженеров концерна Israel Aerospace Industries, который и производит беспилотник.

Впервые на вооружение израильской армии беспилотник «Эйтан» поступил в феврале 2010 года и должен был заступить на боевое дежурство новой 210-й эскадрильи ВВС Армии обороны Израиля в ближайшее время.

«Эйтан», самый большой в мире беспилотный летательный аппарат, предназначен для ведения стратегической разведки, а также имеет возможность наносить удары по заданным целям. Размах его крыльев составляет 26 метров, почти как у пассажирского авиалайнера Боинг-737. Он может взять на борт около тонны груза и подняться на высоту свыше 12 километров.

По утверждениям местной прессы, которая ссылается на неназванные источники в военных и конструкторских кругах, беспилотник в состоянии долететь до Персидского залива, в том числе до Ирана, чей ядерный проект израильтяне считают главной угрозой своей безопасности и даже существованию.

Израиль считается одним из мировых лидеров в беспилотной авиации, начав использовать беспилотные летальные аппараты еще 30 лет назад в ходе Первой ливанской войны, отмечает РИА Новости.