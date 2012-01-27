Российскому военному перерезали горло
00:55, 27 января 2012Мир
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Преступление в Нальчике
В г. Нальчике (РФ) трое неизвестных в четверг вечером ворвались в спортзал средней школы №19, где занимались семеро мужчин, и, приказав им лечь, убили одного из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственный комитет Кабардино-Балкарии.
По словам очевидца, нападавшие уложили всех мужчин на пол, связали, а затем перерезали горло находившемуся среди них военнослужащему.
Нападавшие скрылись, на месте преступления работают следователи. Приказом министра внутренних дел по КБР на территории Нальчика введен в действие план поиска подозреваемых.
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