Российскому военному перерезали горло

00:55, 27 января 2012
Мир
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Преступление в Нальчике

В г. Нальчике (РФ) трое неизвестных в четверг вечером ворвались в спортзал средней школы №19, где занимались семеро мужчин, и, приказав им лечь, убили одного из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственный комитет Кабардино-Балкарии.

По словам очевидца, нападавшие уложили всех мужчин на пол, связали, а затем перерезали горло находившемуся среди них военнослужащему.

Нападавшие скрылись, на месте преступления работают следователи. Приказом министра внутренних дел по КБР на территории Нальчика введен в действие план поиска подозреваемых.

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