Национальный географический институт сообщил о том, что в течение дня на острове произошло более 60 землетрясений.

На испанском острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает el Pais. На данный момент улицы покрыты толстым слоем пепла. Жители вместе со спасателями пытаются разгребать кучи вулканического пепла.

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Национальный географический институт сообщил о том, что в течение дня на острове произошло более 60 землетрясений.

Самое крупное из них магнитудой 4,5 зарегистрировано на глубине 37 километров.

Это самые сильные подземные толчки, зарегистрированные с начала сейсмического удара, предшествовавшего извержению вулкана. Потоки лавы уже разрушили 1548 зданий и покрыли территорию в 680,4 гектар.

Извержение вулкана: что известно

Извержение вулкана началось 19 сентября. Из ближайших районов было эвакуировано более 6000 человек.

Закрыт аэропорт Ла-Пальма. За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4.

Автор: Елена Коваленко