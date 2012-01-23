Путин: вызывающему поведению мигрантов нужен жесткий ответ

Давать законный, но жесткий ответ на вызывающее поведение мигрантов призвал премьер-министр России Владимир Путин в своей статье "Россия. Национальный вопрос", опубликованной в "Независимой газете".

"Тот, кто приезжает в регионы с другими культурными, историческими традициями, должен с уважением относиться к местным обычаям. К обычаям русского и всех других народов России. Всякое другое - неадекватное, агрессивное, вызывающее, неуважительное - поведение должно встречать соответствующий законный, но жесткий ответ, и в первую очередь со стороны органов власти, которые сегодня часто просто бездействуют", - пишет премьер.

"Надо посмотреть, все ли необходимые для контроля такого поведения людей нормы содержатся в Административном и Уголовном кодексах, в регламентах органов внутренних дел. Речь идет об ужесточении права, введении уголовной ответственности за нарушение миграционных правил и норм регистрации. Иногда достаточно предупредить. Но если предупреждение будет опираться на конкретную правовую норму, оно будет более действенно", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

В своей статье премьер также заявил о необходимости укрепление судебной системы и строительство эффективных правоохранительных органов, чтобы не допускать "недовольства и радикализации принимающего мигрантов общества", а также укоренения "разборок по понятиям".

Глава правительства РФ выступает также за то, чтобы мигранты, которые хотят работать в России, сдавали экзамены по русскому языку, литературе и истории страны.