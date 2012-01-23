Из кандидатов в президенты Финляндии остались двое

Ни один из восьми кандидатов на пост президента Финляндии не смог набрать необходимых для победы в первом туре 50% голосов, борьба продолжится во втором туре 5 февраля.

Во второй тур вышли экс-спикер парламента, бывший министр юстиции, бывший министр финансов, представитель консервативной Коалиционной партии 63-летний Саули Ниинистё и 53-летний председатель "Союза зеленых" Пекка Хаависто.