Из кандидатов в президенты Финляндии остались двое
00:47, 23 января 2012Мир
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Второй тур - 5 февраля
Ни один из восьми кандидатов на пост президента Финляндии не смог набрать необходимых для победы в первом туре 50% голосов, борьба продолжится во втором туре 5 февраля.
Во второй тур вышли экс-спикер парламента, бывший министр юстиции, бывший министр финансов, представитель консервативной Коалиционной партии 63-летний Саули Ниинистё и 53-летний председатель "Союза зеленых" Пекка Хаависто.
Ниинистё, согласно предварительным результатам, набрал 37% голосов, Хаависто - 18,8%.
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