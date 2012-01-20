На Кубе после 50 дней голодовки умер 31-летний диссидент

Кубинский диссидент Вильман Вильяр скончался в четверг вечером в больнице города Сантьяго-де-Куба после 50 дней голодовки.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информацию полиции, по предварительным данным, смерть наступила в результате отказа внутренних органов, вызванного сепсисом.

31-летний В.Вильяр входил в оппозиционную организацию под названием «Патриотический союз Кубы», которая была создана в середине 2011 года. В ноябре того же года он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Во время голодовки состояние его здоровья резко ухудшилось, он был помещен в больницу.

В феврале прошлого года на Кубе после 85-дневной голодовки умер 42-летний диссидент Орландо Сапата.

О.Сапата, который попал в тюрьму 20 марта 2003 года, объявил голодовку в знак протеста против плохого обращения, в частности, побоев. Его смерть вызвала волну критики в адрес кубинских властей со стороны международного сообщества.

После его смерти голодовку объявил еще один оппозиционер, Гильермо ФАРИНЬЯС. В адрес властей Кубы снова звучала критика. В ответ на нее руководитель Кубы Рауль КАСТРО заявлял, что диссидент будет сам виноват, если умрет от голодной смерти.

Р.КАСТРО говорил, что власти не пойдут на уступки диссиденту, которого они рассматривают как инструмент в руках США, отмечает «Газета.ру».