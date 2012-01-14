На Ближнем Востоке вспыхнула "война" хакеров

Продолжается “война" хакеров арабских стран и Израиля. Как сообщает Радио Свобода, в ночь на 13 января палестинские хакеры взломали сайт израильского управления пожарной охраны. На сайте появились издевательские надписи на арабском, лозунги “Смерть Израилю!” и обещание взломать позднее и другие правительственные сайты.



Эта "война" началась с того, что на прошлой неделе саудовский хакер украл и опубликовал данные нескольких десятков тысяч кредитных карт, принадлежащих израильтянам, и обещал публиковать по несколько тысяч номеров ежедневно.



В ответ 10 января группа израильских хакеров опубликовала номера нескольких тысяч кредитных карточек саудовских подданных, хотя власти Саудовской Аравии опровергают возможность подобного взлома.



В декабре 2011 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла на службу около 300 молодых компьютерных специалистов, многие из которых еще не имеют высшего образования.