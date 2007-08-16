Президент Турции не утвердил новое правительство страны

Президент Турции Ахмет Недждет Сезер не утвердил состав нового правительства страны во главе с лидером происламской Партии справедливости и развития (ПСР) Тайипом Эрдоганом.

Как сообщил на встрече с журналистами Эрдоган, Сезер попросил его вручить состав правительства новому президенту страны, к выборам которого парламент приступит 20 августа.

Сформировать кабинет министров Эрдогану было поручено 16 августа в связи с победой возглавляемой им партии на состоявшихся 22 июля в Турции досрочных парламентских выборах. Она набрала 46,6% голосов избирателей и получила большинство мест в 550-местном меджлисе (341).