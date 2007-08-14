Израильские военные считают, что сирийская система ПВО очень укрепилась

Израильcкие военные считают, что сирийская система объектовой ПВО очень укрепилась, сообщает Yedioth Ahronoth со ссылкой на неназванные источники.

За время, прошедшее со второй Ливанской войны (лето 2006 года), Сирия значительно модернизировала силы ПВО, получив несколько десятков комплексов "Панцирь-С1" и несколько сотен модернизированных ПЗРК "Игла", что значительно повысило защищенность стратегических объектов от ударов с воздуха.

Как отмечает Yedioth Ahronoth, Сирия заинтересована в приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-300, "Бук" и "Тунгуска" для полной модернизации своих сил ПВО, в настоящий момент использующих, помимо современных ЗРК типа "Панцирь" и "Игла", устаревшие комплексы 1-2 поколения.

Лента.ру