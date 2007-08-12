Минск поможет этническим белорусам вернуться на историческую родину

В Белоруссии может быть принят закон о соотечественниках за рубежом, предусматривающий оказание финансовой помощи лицам, изъявившим желание переселиться в страну на постоянное место жительство. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун. "Закон о соотечественниках за рубежом будет в комплексе регулировать взаимоотношения между государством и гражданами белорусской национальности, проживающими за пределами республики, а также оговаривать льготы и меры государственной поддержки для них", - сказал он.

В проекте закона оговаривается возможность финансовой помощи переселенцам, предоставление им льготных кредитов на покупку и строительство жилья, а также оказание финансовой помощи для интеграции в общество, рассказал чиновник. Кроме того, планируется освободить переселенцев от уплаты государственных пошлин при подаче ходатайств об оставлении на постоянное место жительства в Белоруссии.

По данным Бегуна, в 1989 году за пределами БССР проживало около 2,5 миллиона этнических белорусов.

Лента.ру