Мусульмане всех стран, соединяйтесь!

В столице Индонезии прошла крупная демонстрация в поддержку идеи создания единого мусульманского государства. Около 90 тыс. сторонников исламистского движения "Партия Освобождения" (Hizbut Tahrir) собрались на одном из стадионов Джакарты. Организаторы митинга призывали с трибун к созданию единого исламского государства - халифата - на всем Ближнем Востоке, азиатском регионе и Африке. По словам представителей движения, их призыв должен облететь весь мир и быть услышан каждым мусульманином, передает Associated Press.