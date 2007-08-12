В России отдают дань памяти морякам с атомной подводной лодки ”Курск”

В России сегодня отдают дань памяти морякам с атомной подводной лодки "Курск", погибшей семь лет назад, 12 августа 2000 года, в Баренцевом море.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, торжественными построениями подводников и возложением венков и цветов к мемориалу погибшим морякам АПЛ "Курск" отметили в гарнизоне Видяево скорбную годовщину. Траурные церемонии пройдут на всех флотах российского ВМФ, а также в военных округах. На кораблях и подводных лодках будут спущены флаги, во флотских частях и подразделениях пройдет минута молчания в память об экипаже "Курска".

Об упокоении душ погибших подводников молится и Русская православная церковь. В московском храме Воскресения Господня за Серпуховскими воротами состоится панихида. В Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга, где память об экипаже "Курска" увековечена на мемориальных досках, также отслужат панихиду по погибшим, а к памятнику на Серафимовском кладбище будут возложены цветы.

Торжественное открытие памятника погибшему экипажу состоится в Курске. Поминать подводников будут в Махачкале, Воронеже, Севастополе и других городах России, Украины и Белоруссии.

В тоже время главком ВМФ России адмирал флота Владимир МАСОРИН сообщил, что Российский Военно-морской флот (ВМФ) после гибели подводной лодки "Курск" совершенствует спасательной службы.

"После гибели атомного подводного крейсера "Курск" была проведена большая работа по совершенствованию спасательной службы российского флота. Основное внимание было сосредоточено на проблеме спасения экипажей аварийных подводных лодок, как наиболее сложной и важной", - сказал В.МАСОРИН.

По его словам, на сегодняшний день закуплены и поставлены на флоты необитаемые телеуправляемые подводные аппараты "Тайгер", "Фальков", "Обзор-150", "Веном", предназначенные для поиска и обследования объектов, находящихся на грунте, а также выполнения различных подводно-технических работ. Кроме того, продолжил адмирал, в 2005 году был приобретен и прошел государственные испытания мобильный поисковый комплекс "Кальмар", предназначенный для определения абсолютных и относительных координат обнаруженных подводных целей.

12 августа 2000 года во время учений на Cеверном флоте в Баренцевом море из-за взрыва торпеды в носовом отсеке потерял управление и затонул атомный многоцелевой подводный крейсер "Курск". Все находившиеся на его борту 118 человек погибли.