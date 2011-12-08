Россия обвинила НАТО в концентрации военных сил

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами в Вильнюсе обвинил НАТО в концентрации военных сил вокруг России. При этом он заявил, что Литве не стоит беспокоиться по поводу модернизации российской военной группировки в Калининградской области, так как она осуществляется с соблюдением международных обязательств. Соответствующие действия России он объяснил действиями НАТО.



"Когда мы подписывали соглашение между Россией и НАТО, альянс заявил, что на территории новых членов НАТО не будут постоянно дислоцироваться военные силы блока. И это обязательство злостно нарушается", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, заявил в среду, что российские меры противодействия системе противоракетной обороны НАТО станут пустой тратой денег - потому что будут нацелены против выдуманного противника, сообщает Радио Свобода.



Расмуссен сделал это заявление перед открытием двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, где, в частности, будут обсуждаться и планы создания системы противоракетной обороны в Европе.

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Ранее в среду, начальник Генерального штаба России генерал Николай Макаров предупредил о возможном резком ухудшении отношений между Россией и НАТО. Он также сообщил о начале размещения новой системы вооружений в Калининградской области - для сохранения, по словам Макарова, двустороннего равновесия сил.



В Вашингтоне заявляют, что создание ракетного щита в Европе связано с необходимостью предотвратить возможные нападения, в частности, со стороны Ирана. Однако Россия опасается, что действия НАТО снизят эффективность российского ядерного арсенала.



Союз НАТО отказался от предложения России совместно построить ракетную оборонительную систему.