Россия направила к берегам Сирии авианосную группу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» вышел из главной базы Северного флота (СФ) города Североморска в Баренцево море. С выходом авианесущего крейсера начинается формирование корабельной авианосной группы Северного флота, в состав которой помимо «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» войдут большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» и суда обеспечения - спасательно-буксирное судно «Николай Чикер», танкеры «Сергей Осипов», «Вязьма» и «Кама», - говорится в сообщении.

Корабли авианосной группы будут выполнять задачи в районах Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря.

Цель похода - обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Особое внимание будет уделено организации и выполнению мероприятий по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации.

Поход продлится несколько месяцев. Запланированы совместные учения с кораблями Балтийского и Черноморского флотов. Во время дальнего похода боевые корабли и суда обеспечения Северного флота совершат ряд визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

По информации, телеканала «Вести 24», возможно, что между учениями часть кораблей зайдет в сирийский Тартус, где у РФ действует пункт материально-технического обеспечения - плавучие причалы, плавмастерская и тыловые хранилища. При этом, командование флота просит не связывать возможный заход с событиями в Сирии. Поход был запланирован еще в 2010 году и происходит согласно плану.

Как сообщал УНИАН, в Сирии уже протяжении восьми месяцев не прекращаются антиправительственные протесты, которые начались в середине марта на юге страны, в Дераа, а затем перекинулись на другие регионы. Значительная часть представителей сирийской оппозиции и ряд стран Запада требуют отставки президента Башара АСАДА.