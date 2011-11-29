Сикорский может остаться без кресла из-за идеи усилить интеграцию с ЕС

Польские "правые" политики требуют отставки Радослава СИКОРСКОГО с должности министра иностранных дел из-за того, что, по их мнению, реализация некоторых его тезисов, которые он произнес во время выступления в Берлине, приведут к ограничению суверенитета Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) и созданной бывшими депутатами от этой партии группы "Солидарная Польша", комментируя выступление Р.СИКОРСКОГО в Немецком обществе зарубежной политики.

Председатель PIS Ярослав КАЧИНСКИЙ заявил, что озвученное Р.СИКОРСКИМ заявление о возможности федерации в рамках ЕС нарушает Конституцию Польши и является основанием для привлечения министра к ответственности в высшем в стране суде - Трибунале состояния (Trybunal stanu).

По его словам, реализация идеи федерации выгодна Германии, а Польша в таком случае очутилась бы в "ситуации полуколониального государства, поставщика дешевой рабочей силы".

"Если хочется Европы, где такие элементы, как иностранная или фискальная политика в значительной мере будет отдана суперевропейскому государству, то это отказ от суверенности", - заявил в эфире TVN24 пресс-секретарь PIS Адам ГОФМАН.

По мнению депутата от PIS Иоахима БРУДЗИНСКОГО, слова Р.СИКОРСКОГО свидетельствуют о том, что "гарантом безопасности Польши является возврат к IV Рейху, к гегемонии Берлина и Германии".

В то же время вчерашнее выступление министра положительно оценили представители партии "Союз левых демократов" (SLD), которая является третьей крупнейшей оппозиционной партией в Сейме после PIS и "Руха Паликота".

Польская Gazeta Wyborcza назвала речь Р.СИКОРСКОГО в ФРГ важнейшей со времени выступления главы МИД Владислава БАРТОШЕВСКОГО в немецком парламенте в 1995 году, отметив, что выступление польского министра положительно восприняли немецкие дипломаты и эксперты.

Согласно обнародованной МИД Польши речи министра, он призвал власти ФРГ сохранить еврозону, развал которой будет иметь негативные последствия не только для государств - членов ЕС, но и для самой Германии.

"Самая большая угроза для безопасности и благополучия Польши сегодня, 28 ноября, - это не терроризм, не талибы, точно не немецкие танки и даже не российские ракеты, размещением которых на границах ЕС угрожал Президент МЕДВЕДЕВ - наибольшей угрозой... был бы развал зоны евро", - сказал он.

Р.СИКОРСКИЙ сказал, что экспорт немецких товаров в государства Евросоюза, которые вступили в объединение в 2004 году, возрос с 15 млрд. евро (1993 год) до 95 млрд. евро в 2010 году, отметив, что объемы поставок своих товаров в новые страны ЕС также увеличили другие государства Западной Европы.

По убеждению Р.СИКОРСКОГО, бездеятельность Германии, экономика которой является самой сильной среди стран ЕС, будет иметь катастрофические последствия для европейского объединения.

"Я, по-видимому, являюсь первым в истории министром иностранных дел Польши, который это скажет: меньше боюсь немецкой мощи, чем немецкой бездеятельности", - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Министр также озвучил ряд идей относительно реформирования ЕС, которые должны способствовать углублению интеграции, среди них - объединение Еврокомиссии с постоянным представительством Совета ЕС, избрание части депутатов в Европарламент по общеевропейским спискам, сокращение количества еврокомиссаров, закрытие двух из трех нынешних бюро Европарламента.

В то же время Р.СИКОРСКИЙ предостерег, что полномочия органов управления ЕС не должны распространяться на регулирование в странах вопросов религии, морали и налогообложения.

Как сообщал УНИАН, впервые официально о реформировании Европейского Союза в начале ноября с.г. заявила канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, которая аргументировала свои слова необходимостью "отвечать на новые вызовы изменяющегося мира".

Евросоюз сейчас пытается преодолеть долговые кризисы Греции и Италии, главы правительств которых в ноябре подали в отставку.

Эксперты считают, что проблемы по обслуживанию долга ряда государств ЕС могут привести к развалу еврозоны, а это может привести к расколу в Евросоюзе и очень негативно повлияет на мировую экономику.