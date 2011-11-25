Саакашвили хочет стать директором ПТУ

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил, что собирается совместить пост главы государства с должностью директора технического училища, строительство которого должно завершиться через пять месяцев в районе Глдани на окраине Тбилиси.

Соответствующее заявление М.СААКАШВИЛИ сделал на встрече с педагогами в Доме учителя в Глдани, сообщает информационное агентство «Новости Грузия».

На встрече обсуждались осуществляемые в сфере образования реформы. Президент ознакомил педагогов с новыми инициативами и проектами не только в сфере образования, но и других сферах, которые будут способствовать трудоустройству населения в этом районе города.

"Раньше этот район был, как отдельный остров для свалки и сюда было невозможно доехать, но сейчас здесь уже многое сделано. Главной проблемой в этом районе является проблема занятности - здесь почти 30-процентная безработица. Я возьму под свой патронаж Глдани и другие окраины Тбилиси с тем, чтобы началась переподготовка кадров", - сказал М. СААКАШВИЛИ.

С целью решения проблемы безработицы и переподготовки кадров, по словам М.СААКАШВИЛИ, в Глдани будет построено большое техническое училище.

"Недавно в 4 часа ночи мы вместе с министром образования (Дмитрий ШАШКИН) осмотрели в Глдани место, где будет построено большое техническое училище со своим спортивным комплексом и бассейнами. Я собираюсь по совместительству стать директором этого училища, Конституция не запрещает президенту быть директором технического училища", - отметил Президент Грузии.

При этом он дал строителям задание завершить строительные работы в течение пяти месяцев.