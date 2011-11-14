Европа и НАТО не признали выборы в Южной Осетии

Европейский Союз и НАТО не признали президентские выборы в Южной Осетии, состоявшиеся 13 ноября.

«Проведение таких выборов не способствует мирному и окончательному урегулированию ситуации в Грузии», - подчеркнул Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН в своем заявлении, распространенном сегодня его пресс-службой.

В свою очередь, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности также подчеркнул, что Европейский Союз не признает конституционные и юридические рамки, в которых состоялись эти выборы.

«Европейский Союз подчеркивает свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в соответствии с международным правом», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Южной Осетии состоялись президентские выборы. По предварительным данным, лидируют глава МЧС Анатолий БИБИЛОВ и экс-министр образования Алла ДЖИОЕВА, которые выходят во второй тур, назначенный на 27 ноября.