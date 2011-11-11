Боевики захватили паром в Турции

Паром, следовавший из пригорода Стамбула Измит в город Карамюресль на побережье Мраморного моря, был захвачен в пятницу вечером курдскими боевиками, заявил министр транспорта Турции Бинали Йылдырым.

Требования террористов пока неизвестны, сказал министр в эфире телеканала NTV. Он добавил, что по имеющимся данным, к захвату судна могут быть причастны четыре-пять человек, у которых имеются взрывные устройства.

Паром "Картепе" был захвачен в пятницу в 17.45 местного времени, сообщает Би-би-си. На его борту - 21 человек, в том числе 17 пассажиров и четыре члена экипажа.