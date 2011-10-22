Каддафи могут похоронить в море

В ливийском Национальном переходном правительстве пока не решили, где пройдут похороны бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает вечером в субботу, 22 октября, веб-сайт итальянской газеты Corriere della Sera.

На данный момент в переходном правительстве рассматривают несколько предложений в том, что касается места похорон.

По одной из версий, Каддафи может быть похоронен в родном городе Сирте или в Мисурате. Однако новые власти Ливии побаиваются, что в таком случае могила станет своеобразным символом для его сторонников. Именно поэтому рассматривается возможность похоронить его в море.

Отметим, как сообщалось 3 мая, убитый американским спецназом в Пакистане лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был похоронен в море.

ТСН