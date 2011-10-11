В Казахстане взрыв на нефтебазе унес жизни семи человек

По меньшей мере семь человек погибли при взрыве нефтяного резервуара на головной нефтеперекачивающей станции "Актау" Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО "КазТрансОйл".

Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Бригада рабочих компании "Жайыкстройлюкс" очищала нефтяной резервуар на территории нефтебазы Мангистауского нефтепроводного управления от шлама. Объем резервуара пять тысяч кубометров, по неизвестным пока причинам, произошел хлопок газовоздушной смеси внутри резервуара, в котором находились рабочие. После этого произошло горение оставшихся в емкости нефтепродуктов", - сообщил журналистам начальник Мангистауского департамента МЧС Серик ХАЙРУШЕВ.

УВД Актау и прокуратура Мангистауской области ведут расследование чрезвычайного происшествия.