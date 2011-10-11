У сомалийских пиратов отбили судно с украинцами

Американские и британские морпехи провели совместную операцию по освобождению итальянского балкера "Монтекристо" (Montecristo), захваченного сомалийскими пиратами.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Италии сообщает Sky News.

В ходе операции были арестованы 11 пиратов, уточняет Reuters. Экипаж, по данным "Морского бюллетеня - Совфрахта", состоящий из десяти украинцев, семи итальянцев и шести индийцев, был освобожден.

О раненых или погибших сведений не поступало, отмечает Лента.ру. Члены команды с момента захвата судна, предположительно, находились в укрепленном укрытии - "цитадели".

Балкер был захвачен в Индийском океане, у берегов йеменского острова Сокотра, 10 октября. С момента захвата экипаж судна не выходил на связь. По данным ANSA, в захвате "Монтекристо" приняли участие пять пиратов, подплывших к нему на лодке.