Белорусская оппозиция продолжит проведение Народных сходов (собраний).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил сопредседатель оргкомитета Геннадий ФЕДЫНИЧ, комментируя прошедшую 8 октября акцию.

«Проведение Народных собраний продолжится, общество должно иметь площадку для диалога. Препятствуя проведению акции, власти нарушили закон о местных собраниях», - сказал Г.ФЕДЫНИЧ.

При этом он подчеркнул, что людей, поддерживающих акцию, гораздо больше, чем пришло на мероприятие 8 октября.

«Практически везде шел дождь, что снизило количество участников акции. Но о провале собраний говорить нельзя. Никогда ранее в стольких городах в одно время не проходила подобная акция», - отметил Г.ФЕДЫНИЧ.

По его словам, «превентивные меры властями были широко развернуты».

Г.ФЕДЫНИЧ также сообщил, что в ближайшее время оргкомитет обсудит стратегию дальнейших действий.

Кроме того, 12 октября в правительство и Администрацию Президента Беларуси будут переданы общие требования участников Народного собрания из разных городов.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в более чем 20 городах Беларуси прошла организованная оппозицией акция «Народное собрание». В частности, в Минске в акции приняли участие более 600 человек. Они утвердили резолюцию с требованиями остановить рост цен, индексировать зарплаты, пенсии, отменить контрактную систему, провести свободные выборы. Также собравшиеся проголосовали за проведение следующего «Народного собрания» 12 ноября. Акция прошла без задержаний.

Власти с форматом проведения Народного собрания были не согласны. В Беларуси проведение массовых мероприятий под названием «Народны сход» запрещено. Генпрокуратура Беларуси заявляла, что проведение подобных «сходов» регламентируется законом «О массовых мероприятиях». Организаторы массовых мероприятий не получили соответствующих разрешений на их проведение от местных органов власти. 6 октября Генпрокуратура обнародовала обращение к гражданам с призывом не участвовать в несанкционированном мероприятии. На протяжении последних недель в разных городах Беларуси задерживались активисты, распространявшие листовки о готовящейся акции.

Оргкомитет Народного собрания пояснил, что решил не подавать заявки на проведение акции, аргументируя это тем, что данный формат акции подпадает под действие закона о республиканских и местных собраниях.