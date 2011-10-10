Япония выдаст бесплатные авиабилеты 10 тысячам иностранных туристов

Правительство Японии намерено выдать бесплатные авиабилеты 10 тысячам иностранных туристов, решившим посетить страну в период с 1 апреля 2012 года по 31 марта 31 марта 2013 года, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Эта мера, как передаёт ИТАР-ТАСС, призвана стимулировать приток зарубежных гостей, который резко сократился после катастрофических стихийных бедствий и аварий на атомных электростанциях.

Претендентов на бесплатные билеты будут набирать по Интернету.

Победителей определят после того, как участники конкурса ответят на ряд несложных вопросов.