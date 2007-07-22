Грузовик переехал свадебный Opel: 7 погибших
16:27, 22 июля 2007Мир
1031 0
Обстоятельства трагедии выясняются
Семь человек погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса Opel и грузового автомобиля в Ростовской области (Россия). Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Южном региональном центре МЧС, уточнив, что ДТП произошло на трассе под городом Каменск в 01:30.
Погибли все семь человек, находившиеся в микроавтобусе, в том числе один ребенок. Машина с номерными знаками Московской области была украшена свадебными лентами. Водитель грузовика и его напарник получили неопасные для жизни травмы.
Устанавливаются личности погибших и выясняются обстоятельства трагедии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter