Грузовик переехал свадебный Opel: 7 погибших

Семь человек погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса Opel и грузового автомобиля в Ростовской области (Россия). Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Южном региональном центре МЧС, уточнив, что ДТП произошло на трассе под городом Каменск в 01:30.

Погибли все семь человек, находившиеся в микроавтобусе, в том числе один ребенок. Машина с номерными знаками Московской области была украшена свадебными лентами. Водитель грузовика и его напарник получили неопасные для жизни травмы.

Устанавливаются личности погибших и выясняются обстоятельства трагедии.

newsru