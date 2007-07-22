Папа Римский просит не окрывать возможности для ада

Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый призвал к миру во всем мире, отказу от кровопролитных войн и проявления жестокости на планете. Об этом сообщает РАИ «Новости».

"Я призываю к решительному отказу от гонки вооружений, призываю отказаться от попыток разрешать новые ситуации старыми методами", - обратился понтифик к верующим, собравшимся на главной площади городка Лоренцаго-ди-Кадоре, где Папа проводит каникулы.

"В эти дни я особенно ощущаю болезненные столкновения кровопролитных сражений и проявлений жестокости, которые происходят в различных частях мира", - сказал он, напоминая о ситуации в Афганистане, Ираке, Израиле и на палестинских территориях, а также о новых сложностях в отношениях России и США.

"Если бы люди жили в мире с Богом и между собой, Земля походила бы на Рай. Зло испортило божественный замысел. Люди ведут войну друг против друга. Таким образом, в этом восхитительном саду, которым и является мир, открываются возможности для ада", - добавил глава римско-католической церкви.