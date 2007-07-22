В Турции проходят досрочные парламентские выборы

В Турции в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщает РИА «Новости»,победу на них социологи прочат правящей происламской Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет премьер-министр Тайип ЭРДОГАН.

Согласно результатам большинства социологических опросов, ПСР наберет около 40% голосов избирателей и, как после парламентских выборов, состоявшихся в ноябре 2002 года, может вновь сформировать однопартийное правительство. В то же время высказываются мнения, что ПСР, хоть и победит на выборах, будет вынуждена пойти на создание коалиции - скорее всего, с независимыми курдскими депутатами.

В парламент Турции 23-го созыва, по прогнозам, войдут три политические партии, которые преодолеют достаточно высокий 10-процентный порог: ПСР, левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и ультраправая Партия националистического движения (ПНД).

В выборах участвуют 14 партий, которые представляют 7,395 тысячи кандидатов, а также 700 независимых претендентов.

По данным Центризбиркома Турции, в списки для голосования внесены 42,5 миллиона граждан 75-миллионной страны, для которых открыты 158,7 тысячи избирательных участков в 85 избирательных округах.

В Турции не разрешено проводить опросы при выходе граждан с избирательных участков (exit polls).