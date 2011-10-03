Скончавшийся ученый все же получит Нобелевскую премию

Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2011 год будет присуждена американскому ученому Ральфу Штайнмену посмертно, несмотря на устав награды, не предусматривающий такой возможности, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Нобелевского комитета.

Ральф Штайнман, ставший нобелевским лауреатом вместе с Брюсом Бойтлером (Bruce Beutler) и Жюлем Хоффманом (Jules Hoffmann) за исследования иммунитета, скончался в ночь на 1 октября.

Нобелевская премия может быть присуждена посмертно только в том случае, если претендент был жив в момент объявления о награждении премией, но умер до 10 декабря - даты вручения премии. Это правило было введено в 1974 году.

Однако в случае со Штайнманом сложилась беспрецедентная ситуация, когда ученый ушел из жизни за несколько часов до оглашения своего имени в качестве лауреата.

"Нобелевская премия Ральфу Штайнману была присуждена справедливо. Ее присуждение основывалось на очевидной предпосылке, что лауреат жив", - говорится в заявлении комитета.

Штайнман - выходец из Канады, сообщает РИА Новости. Он закончил университет Макгилла в Монреале, затем перебрался в США, где с 1988 года занимал пост профессора иммунологии в Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке. В 1973 году открыл дендритные клетки, которые могут активировать Т-клетки, критически важные для иммунитета. Дендритные клетки являются "связующим звеном" между врожденным и приобретенным иммунитетом.