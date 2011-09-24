Путин уступил Медведеву первое место
14:04, 24 сентября 2011Мир
2011
У единороссов сегодня съезд
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня, выступая на съезде партии «Единая Россия».
«Считаю, что «Единая Россия» действительно пропрезидентская партия», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
«Только что Владимир ПУТИН, как председатель партии, официально обратился ко мне с предложением возглавить список «Единой России». Безусловно, это ответственное и очень серьезное предложение, и я принимаю его», - подчеркнул он.
Он высказал уверенность, что «Единая Россия» победит на выборах.
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