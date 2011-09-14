В Китае мужчина напал на воспитанников детсада: 4 погибших

Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате нападения вооруженного топором преступника на воспитанников детского сада в Китае, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные СМИ.

Нападение было совершено утром в среду, 14 сентября, в городе Гунъи провинции Хэнань. В списке погибших - один ребенок и трое взрослых - родители воспитанников детского сада. Еще один ребенок и один взрослый получили ранения.

Нападавший был задержан на месте преступления. По предварительным данным, на детей и их родителей напал местный крестьянин, страдавший расстройством психики, сообщили представители местных властей.

Как отмечает Лента.ру, весной 2010 года в разных частях Китая было зафиксировано шесть нападений на детские образовательные учреждения, в результате которых более 20 человек погибли, несколько десятков получили ранения.