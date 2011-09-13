ЕС может выбросить Грецию из Шенгенской зоны

Сегодня Европейский Союз предложит механизм, приостанавливающий действие Шенгенского соглашения в ряде стран. В первую очередь, эта мера направлена против Греции, поток нелегальных мигрантов из которой стал слишком большим.

Об этом сообщает ZN.ua, со ссылкой на Euronews

Европейская комиссия предлагает изменить правила, регулирующие границы зоны. Чиновники указывают на географическое положение Греции и считают необходимым временно изгнать ее из зоны Шенгена и ввести пограничный контроль между этой страной и другими государствами ЕС.

Предложение Еврокомиссии — крайняя мера, которая может быть использована