Когда российская оппозиция назовет единого кандидата в президенты

Имя единого кандидата в президенты РФ от политического совещания "Другая Россия" будет названо осенью, сообщил лидер входящего в коалицию "Объединенного гражданского фронта" Гарри КАСПАРОВ.

Как сообщает РИА “Новости”, он сказал: "Мы намерены провести в середине осени съезд "Другой России" с тем, чтобы решить вопрос о выдвижении единого кандидата".

По словам Г.КАСПАРОВА, необходимо провести региональные конференции для того, чтобы окончательно сформулировать единые требования оппозиции к будущему кандидату.

Он отметил, что в планах оппозиционеров - создание для кандидата команды, члены которой займут в будущем правительстве пост премьер-министра и ключевые министерские позиции.

О готовности участвовать в выборах главы государства в марте 2008 года, помимо В. ГЕРАЩЕНКО, объявили лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, диссидент Владимир БУКОВСКИЙ, лидер Российского народно-демократического союза Михаил КАСЬЯНОВ и лидер партии "Яблоко" Григорий ЯВЛИНСКИЙ.