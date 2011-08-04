Медведев хочет в ВТО, да Грузия не пускает

Отправной точкой для восстановления экономических, а затем, возможно, и дипломатических отношений между Россией и Грузией может стать снятие официальным Тбилиси претензий к Москве на переговорах по вступлению РФ в ВТО. Об этом, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским и грузинским СМИ.

По условиям Всемирной торговой организации, новые страны могут вступить в ВТО, только если с этим будут согласны все входящие в организацию страны. За полтора десятка лет Россия сумела договориться со всеми странами, кроме Грузии, имеющей серьезные претензии в связи с оккупацией грузинских территорий.

Медведев на встрече с грузинскими и российскими журналистами снова заявил, что Москва на такие уступки пойти не готова.

"Если под эту марку вступления в ВТО пытаются протолкнуть изменения политических реалий, то мы, конечно, на это не пойдем, и здесь даже ВТО не будет той ценой, которая может быть заплачена", - заявил он.