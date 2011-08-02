Уровень радиации на «Фукусима-1» достиг рекордной отметки

В понедельник, 1 августа, на аварийной японской АЭС "Фукусима-1" был зафиксирован новый, рекордно высокий уровень радиации. Об этом сообщили представители Tokyo Electric Power (TEPCO), компании-оператора станции.

По TEPCO данным, в районе трубопровода между первым и вторым энергоблоками уровень радиационного излучения достиг десяти зиверт в час. Это смертельно опасно, потому что человек, попавший под воздействие излучения такой интенсивности умрет почти со стопроцентной вероятностью.

Для сравнения, нормой считается уровень до пяти десятых зиверт, то есть, в двадцать раз меньше. В Tokyo Electric Power обещают выяснить причину повышения уровня радиации.АЭС была сильно разрушена землетрясением и цунами в начале марта текущего года. Аварии вскоре был присвоен наивысший, седьмой уровень опасности по международной шкале ядерных событий, такой же, как и Чернобыльской АЭС в 1986.

Обезопасить "Фукусима-1" японские власти обещают не раньше, чем через три года.

ТСН