Корпорация Apple богаче правительства США

09:42, 01 августа 2011
Мир
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"Some kind of fruit company..."

По данным Moodys, у корпорации Apple Стива Джобса свободных финансов оказалось больше, чем у американского правительства.

В США  количество денег в обращении составляет  $73,7 млрд, а резерв Apple составляет $76,4 млрд.

Наибольшего успеха за отчетный квартал, завершившийся в конце июня, Apple достигла в продвижении на рынок мобильных устройств — смартфонов iPhone и планшетников iPad.

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