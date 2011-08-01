Корпорация Apple богаче правительства США

По данным Moodys, у корпорации Apple Стива Джобса свободных финансов оказалось больше, чем у американского правительства.

В США количество денег в обращении составляет $73,7 млрд, а резерв Apple составляет $76,4 млрд.

Наибольшего успеха за отчетный квартал, завершившийся в конце июня, Apple достигла в продвижении на рынок мобильных устройств — смартфонов iPhone и планшетников iPad.

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