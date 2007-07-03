“Богиню” разжалуют из-за визита в США

Десятилетняя девочка из Непала, почитаемая в стране как живое божество, лишится статуса богини из-за того, что поехала в США рекламировать фильм.

Саджани Шакья из города Бактапур считалась в Непале одной из кумари - земных воплощений богинь, которые почитаются и буддистами, и индуистами. Недавно Шакья отправилась в США для рекламы документального фильма о кумари из долины Катманду, но из-за этой поездки ее решили лишить титула богини. Согласно традиции, кумари не должны покидать пределы Непала, сообщает “Сегодня” со ссылкой на ВВС.

«Она нарушила традицию», - заявил Нарендра Прасад Джоши из храма Бактапура, объясняя решение приверженцев религиозного культа.

В Непале кумари выбирают из девочек в возрасте от 2 до 4 лет, которые должны для этого пройти ряд испытаний. Называться земным воплощением богини могут только девочки без изъянов на коже, обладающие безупречными зубами, глазами и волосами, и не боящиеся темноты. По традиции, кумари ведут уединенный образ жизни, покидая свой дворец всего несколько раз в году во время религиозных фестивалей. Титул живой богини девочки теряют с наступлением половой зрелости.

В непальском парламенте уже не раз проходили дебаты от отмене института кумари. После возвращения к земной жизни многие девочки испытывают стресс. Кроме того, повзрослев, не могут выйти замуж, так как в Непале есть предание о том, что женившийся на бывшей богине непременно умрет.