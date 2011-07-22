Число жертв взрыва в центре Осло возросло до 7 человек

Взрыв в центре норвежской столицы Осло унес жизни семи человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о двоих погибших и 15 раненых.

В пятницу в центре Осло в квартале, где расположены правительственные здания, прогремел взрыв. Премьер-министр Норвегии Йенс СТОЛТЕНБЕРГ не пострадал, в момент взрыва его не было в офисе. Полиция подтвердила, что в центре Осло сработало взрывное устройство.

Полиция призвала жителей покинуть центр города и ограничить использование мобильных средств связи.

Власти не исключают, что взрывов было несколько. Есть предположения, что бомба была заложена в автомобиле, однако официального подтверждения этой информации нет.