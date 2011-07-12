Путин: роль наднациональных органов будет усиливаться

Роль наднациональных органов в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве будет усиливаться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил на конференции «От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: интересы бизнеса».

«Роль наднациональных структур будет последовательно усиливаться. Прежде всего, я имею ввиду, комиссию Таможенного союза. В рамках ЕЭП ей планируется дополнительно передать около 90 полномочий, включая принятие ряда решений по конкурентной политике, техрегламентам и субсидиям», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, для этого надо будет оптимизировать деятельность комиссии Таможенного союза, которая должна будет работать в постоянном режиме.