В России обнародовали данные о стратегическом оружии

МИД РФ обнародовало данные о стратегическом потенциале России и США, полученные после обмена данной информацией по договору СНВ-3.

Госдепартамент США обнародовал 1 июня первые данные о стратегическом потенциале США, которыми обменялись Россия и США. Эти же данные представило на своем сайте МИД. Согласно данным, США обладают большим количеством баллистических ракет, боеголовок и пусковых установок, чем Россия.

Президент РФ Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама подписали новый договор СНВ 8 апреля 2010 года в Праге. Стороны намерены за семь лет сократить суммарное количество боезарядов на треть - до 1,55 тысячи - по сравнению с Московским договором 2002 года, и более чем в два раза - до 800 - понизить предельный уровень для развернутых и неразвернутых стратегических носителей. 5 февраля договор вступил в силу.

По состоянию на момент первого обмена сторонами информацией, Соединенные Штаты обладали 882 развернутыми баллистическими ракетами наземного, морского и воздушного базирования, Россия - 521. Всего боеголовок на развернутых баллистических ракетах наземного, морского и воздушного базирования у США насчитывалось 1800, у России - 1537, следует из документа.

Всего, по данным Госдепа США и МИД РФ, США располагают 1124 наземными пусковыми установками, пусковыми установками для баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках. При этом подсчитывались как пусковые установки, готовые к старту ракет, так и не находящиеся на постоянном дежурстве. У России таких установок 865.