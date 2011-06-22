В Минске задержаны участники акции молчаливой солидарности

В городах Беларуси сегодня вновь прошла акция молчаливой солидарности.

Как передает радио «Свобода», акция солидарности была инициирована сообществом "Революция через социальную сеть" на сайте "Вконтакте". Первая подобное мероприятие состоялось 8 июня в Минске, 15 июня в акции уже участвовали тысячи человек в десятках городах Беларуси.

В рамках акции люди выходят на центральные площади городов каждую среду вечером без транспарантов и флагов, чтобы их нельзя было обвинить в организации несанкционированной акции. Однако даже такой формат вызвал резкую реакцию Президента Александра ЛУКАШЕНКО, который заявил, что если пройдёт ещё одна такая акция, министр внутренних дел лишится погон.

Очевидно, этим и можно объяснить жесткие действия властей 22 июня, отмечает радио «Свобода». Подступы к Октябрьской площади были перекрыты турникетами, на площади и соседних улицах собрались сотни спецназовцев. Участники акции, которых в Минске собралось около полутора тысяч, ходили и хлопали в ладоши по соседним улицам, стараясь не приближаться к милицейским кордонам. Однако милиция выхватывала участников из толпы и забрасывала в автозаки. По последним данным, только в Минске задержано свыше ста человек.