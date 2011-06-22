Число депутатов Европарламента - членов клуба друзей Украины удвоилось

Количество депутатов Европарламента – членов клуба друзей Украины меньше чем за месяц удвоилось.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил один из организаторов клуба, депутат Европарламента Александр МИРСКИЙ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Латвия).

«В Европарламенте после организации группы пошел слух, знаете, как в большой деревне, что приехали люди, что они обсудили ряд проблем в очень теплом ключе, что заседание посетил, на наш взгляд, будущий Президент Европарламента Мартин ШУЛЬЦ и поздравил нас с созданием этой группы», - сказал депутат.

«Когда слухи разошлись, когда люди поняли, что это не болтовня, ко мне пришло за последний месяц порядка 20 пожеланий вступить в группу», - добавил он.

По словам А.МИРСКОГО, на сегодняшний день в группу входят 38 депутатов Европарламента.

Он отметил, что наиболее сложной была работа на подготовительном этапе.

Как сказал А.МИРСКИЙ, идея создания группы друзей Украины возникла еще в сентябре прошлого года, однако первое заседание группы состоялось лишь 24 мая этого года.

При этом депутат особо подчеркнул, что группа пытается объединить депутатов всех политических групп и фракций как в Европарламенте, так и в Верховной Раде Украины.

«Группа создана не для того, чтобы лоббировать какие-то интересы, она создана именно для того, чтобы помочь Украине как можно быстрее интегрироваться в ЕС», - сказал А.МИРСКИЙ.

Европейский депутат также сообщил, что следующее заседание группы друзей состоится в июле в Страсбурге, и стороны планируют обсудить свою деятельность на ближайшее время.

В планах группы – помочь бизнесу Украины и Евросоюза наладить новые контакты, а также организовать сотрудничество между муниципалитетами Украины и стран-членов ЕС.

«Мы собрали группу для того, чтобы помочь Украине как можно быстрее выполнить «домашние задания», которые дают Еврокомиссия и Европейский Совет, а также Европарламент, и постараться не делать ошибки. Мы, как депутаты, мы знаем… эти ошибки, эти ступеньки, и мы подскажем, как идти вверх с оптимальной скоростью», - подчеркнул А.МИРСКИЙ.