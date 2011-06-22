В Польше нашли газ

Британская компания 3Legs Resources заявила о выявлении первых залежей сланцевого газа в результате пробного бурения на юго-западе Польши.

Согласно пресс-релизу компании, переданному УНИАН, залежи удалось найти на глубине одного километра вблизи села Лебень, что недалеко от побережья Балтийского моря.

„Выявлено высокое содержание газа во всей горизонтальной секции”, - отметили в компании.

3Legs Resources сообщила, что планирует продолжить тесты на обнаруженном месторождении и провести экспериментальное бурение в других местах, на разработку которых компания имеет лицензию.

„Мы воодушевлены найденным газом и ожидаем результатов тестов еще в этом году”, - сказал генеральный директор Питер КЛАТЕРБУК.

Согласно сообщению компании, созданная в 2007 году 3Legs Resources имеет лицензии на поиски и добычу сланцевого газа в районе побережья Балтийского моря и на юге Польши неподалеку от Кракова.

По данным польских СМИ, в Польше выдано 87 лицензий на поиск неконвенционального газа, которые, в частности, получили американские Exxon Mobil, Chevron, Maraton, ConocoPhillips и канадская Lane Energy.

Первое пробное бурение провела польская компания PGNIG, которая, однако, не обнаружила залежей сланцевого газа.

Справка УНИАН. По данным американского агентства энергии (EIA), у Польши может быть 5,3 триллиона кубометров газа, которого хватит стране для обеспечения потребностей на 300 лет.

Последние годы Польша ежегодно потребляет 13-14 миллиардов кубометров газа, около 70% которого импортирует, главным образом из России.

По данным экспертов, промышленная добыча сланцевого газа позволит заменить импорт и уменьшить зависимость от россиян.