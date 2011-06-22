Вроцлав станет европейской столицей культуры

Польский город Вроцлав выиграл право называться европейской столицей культуры 2016 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на польские СМИ.

В конкурсе участвовали польские города Гданьск, Люблин, Катовице, Варшава и Вроцлав. Решение жюри было единогласным. Вроцлав получит награду в размере 1,5 миллиона евро и будет продвигать польскую культуру в Европе в 2016 году.

В ходе голосования в интернете, однако, Вроцлав уступил первое место городу Катовице, а Варшава заняла последнюю строчку в рейтинге пользователей интернета.

Вместе с Вроцлавом функцию европейской столицы культуры будет выполнять в 2016 году один из городов Испании.

Вроцлав - историческая столица Силезии, один из самых крупных и самых старых польских городов, расположенный на обоих берегах среднего течении реки Одра.