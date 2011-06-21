Украина готова помочь ЕС и Беларуси

Украина готова помочь наладить контакты между Советом Европы и Беларусью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Страсбурге министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Украина готова предоставить свои услуги, облегчить контакты с белорусскими властями, и мы делаем упор на таком понятии, как спокойная дипломатия», - сказал министр.

Он отметил, и Комитет министров Совета Европы, и Парламентская Ассамблея считают важным поддерживать сближение между организацией и Беларусью на основе соблюдения общеевропейских принципов. При этом первый критерий, по словам К.ГРИЩЕНКО, - «освобождение лиц, брошенных за решетку после президентских выборов 2010 года».